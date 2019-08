Retroscena Il Mattino - Lozano, chieste informazioni in Olanda sull'infortunio: visite mediche non saranno di routine

Il Napoli ha in pugno Hirving Lozano, accordo raggiunto col Psv e con Raiola per l'ingaggio. Ora si attende solo l'ufficialità. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la società azzurra ha chiesto informazioni sull'infortunio rimediato dal messicano qualche giorno fa: dall'Olanda rassicurano ma a Villa Stuart le visite saranno non proprio di routine per capire l'entità dell'infortunio al piede.