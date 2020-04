Retroscena: il Napoli era già pronto coi tamponi, il mancato annuncio fa slittare i test

Il Napoli era già pronto coi tamponi se fosse arrivato l'ok per allenarsi a partire dal 4 maggio. Gli azzurri effettueranno a casa 3 tamponi prima della ripresa, l'esame sarà effettuato 3 volte a distanza di 5-6 giorni l'uno dall'altro, per un quadro completo della situazione. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che è pronto il protocollo sanitario ma i tamponi slitteranno nei prossimi giorni, quando si avranno certezze sulle date della ripresa. I calciatori del Napoli effettueranno anche test sierologici e varie visite mediche di rito. Poi via agli allenamenti.