Retroscena Il Roma - Hamsik si è già stancato della Cina e vorrebbe tornare in Europa

Nel suo editoriale per Il Roma, parlando di Callejon e Mertens corteggiati in Cina, il giornalista Salvatore Caiazza svela un retroscena: "Ma al momento la Cina sembra la destinazione più probabile. È lì che c’è anche Hamsik ma che a quanto pare si è già stancato e vorrebbe tornare in Europa. La pioggia di milioni di euro non basta per vivere in un paese dove si soffre oltre al calcio".