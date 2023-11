Retroscena Insigne: abbraccio sentito con Mazzarri, la reazione del tecnico

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, al centro tecnico ieri c’è stato un gradito ritorno quello di Lorenzo Insigne

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, al centro tecnico ieri c’è stato un gradito ritorno quello di Lorenzo Insigne. Particolarmente sentito l’abbraccio con Walter Mazzarri, il tecnico che lo fece esordire in serie A il 24 gennaio del 2010 entrando al posto di Denis in Livorno-Napoli (0-2). L’unica presenza di quella stagione visto che Insigne poi si trasferì alla Cavese. Una visita, quella del talentuoso giocatore scoperto da Peppe Santoro, attuale team manager del Napoli, che ha fatto molto piacere all’allenatore toscano, molto concentrato peril suo ritorno in campo alla guida del Napoli.