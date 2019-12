Retroscena Kulusevski: ci aveva provato Ancelotti che lo voleva all'Everton

Tutti pazzi per Kulusevski, forte centrocampista del Parma ma di proprietà dell'Atalanta di appena 19 anni. L'Inter era convinto di averlo in pugno, poi c'è stato il sorpasso della Juve che può essere decisivo. Non solo: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’Everton, ieri, si era fatto avanti con un’offerta importante, sollecitato da Carlo Ancelotti che ne ha apprezzato le qualità da vicino a Napoli. Proprio la società azzurra, nei giorni scorsi, aveva fatto un tentativo, ma ormai era tardi: Kulusevski, che era diretto all'Inter, ora è ad un passo dalla Juve.