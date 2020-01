Retroscena - La squadra non parla più di multe: ha compreso che finirà in bolla di sapone

Il Napoli, squadra, e Gattuso, l'allenatore, hanno parlato fino alle 4 di notte nella hall dell'hotel di Castel Volturno. Un confronto lungo, intenso, durante il quale - secondo Il Mattino - non si è parlato delle multe. Non lo ha fatto neppure Mertens. Il motivo? La squadra ha compreso che finirà tutto in una bolla di sapone. Per questo l'argomento in questione con Gattuso non è mai stato affrontato. Inoltre, giusto ricordarlo, si parla di cifre irrisorie rispetto agli stipendi di ogni singolo calciatore.