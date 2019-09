Retroscena Lozano: aveva detto sì al Napoli alla prima chiamata di Ancelotti

Per Lozano il Napoli è sempre stata la prima scelta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta questo interessante retroscena di mercato: "Lozano ha detto immediatamente sì, alla prima telefonata di Ancelotti, al primo approccio di De Laurentiis, al primo blitz di Giuntoli in Olanda: ed è poi rimasto lì, in attesa che succedesse qualcosa, che ci pensasse Raiola a sbrogliare la matassa e a trascinarlo a Napoli, in quella Champions inseguita pubblicamente, senza nascondersi mai".