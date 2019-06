Retroscena - Manolas due anni fa era dello Zenit: volò in Russia ma ci fu un errore e cambiò agente

C'è una curiosità, riportata da Il Mattino, legata al passato di Kostas Manolas. Due estati fa la sua cessione allo Zenit era fatta: lui volò in Russia ma al momento della firma si rese conto che a San Pietroburgo avevano calcolato il suo stipendio in rubli mentre lui pensava che la cifra fosse in euro. Fece marcia indietro, ma la ferita aperta non si è mai ricucita. Tant'è che a pagare il conto (salatissimo) dell'errore è stato il suo storico agente: Evangelopoulos. Liquidato. E chi ha raccolto l'eredità? Ma ovvio, Mino Raiola.