Retroscena: Mazzarri ha parlato alla squadra, svelato il suo discorso

Inizio decisamente in salita per Walter Mazzarri alla guida del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizio decisamente in salita per Walter Mazzarri alla guida del Napoli, visto che nelle sue prime uscite dopo il ritorno in azzurro dovrà affrontare nell'ordine Real Madrid, Inter e Juventus. Un avvio che però non lo spaventa. Il tecnico, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ha già compreso che una squadra così forte probabilmente non l'ha mai allenata.

In questi giorni, ha semplicemente ricordato ai giocatori quello che sapevano e sanno fare. Movimenti, schemi, tattica alla lavagna, il 4-3-3, che già c’era a cui aggiunge idee ed equilibrio. Per il resto, tanta motivazione: Osimhen è il suo Cavani, Raspadori ha l’energia (europea) giusta, Kvara è il top e Simeone può essere la (ri)scoperta.