Retroscena Meret: mai un torto al Napoli, ha voluto rinnovare a tutti i costi

Si attende solo la firma per il rinnovo di contratto di Alex Meret. Scadenza giugno, ma accordo e annuncio ufficiale vicino. Come scrive Il Mattino oggi in edicola, il nuovo contratto fino al 2027 lo consegna alla storia del Napoli: perché, di questo passo, batterà il record di presenze dei numeri uno azzurri.

"E' stato lui, Meret, a voler restare a Napoli a ogni condizione: poteva liberarsi a zero, ma mai avrebbe fatto questo torto al club che gli ha consentito di vincere lo scudetto, disputare la Champions, vestire la maglia della Nazionale con cui ha vinto anche un Europeo", si legge sul quotidiano.

Il suo agente Pastorello qualche giorno fa ha confermato l'affare ormai in dirittura: “Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi dettagli. Ormai siamo veramente ai dettagli, quindi io spero che a brevissimo si possa dare l'annuncio. Anche perché, al di là delle sollecitazioni esterne, Alex non ci ha mai chiesto altro che continuare a Napoli: sono sei anni che è in questa società e se ne sente parte integrante. Poi devo esser sincero: con lui non è sempre semplice parlare, perché è molto concentrato sul campionato e certi argomenti lo disturbano, quindi spesso e volentieri ci mettiamo del tempo per questo motivo”.