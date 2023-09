Retroscena Natan: quante avversità, un crollo personale quasi lo portò a smettere

Da bambino Natan frequentava la scuola calcio dell'associazione sportiva Tubarao, in Brasile. Lo scrive in un focus sul giocatore il Corriere dello Sport

E poi una parrocchia che organizzava anche un po' di spettacoli, di recite, e così la passione gli è rimasta insieme con l'amore per il pallone e con una fede incrollabile.

Nella vita ne ha passate tante: ultimo di quattro figli, la povertà, un fratello (Felipe) sulla sedia a rotelle a cui è legatissimo e a cui si ispira, la tentazione di smettere in preda a un crollo personale prima di trasferirsi al Flamengo e la fortuna - o il miracolo - di scampare al tremendo incendio che l’8 febbraio 2019 distrusse il convitto del Fla, rubando anche la vita di dieci compagni d’accademia”.