Retroscena Osimhen: la dirigenza ha provato a convincerlo ad andare in panchina, 'no' di Victor

Alla fine Victor Osimhen oggi contro il Genoa non ci sarà. Il centravanti nigeriano è stato escluso dai convocati dopo i test sostenuti ieri, suo primo giorno a Castel Volturno dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. "Non sto al 100 per cento, non posso giocare, meglio che mi alleno", avrebbe detto il giocatore stando a quanto riferito da Il Mattino.

E sarebbe una risposta rivolta alla dirigenza, Mauro Meluso e Maurizio Micheli su tutti, i quali - si legge - hanno provato a convincere Victor a sedersi almeno in panchina oggi al Maradona al fine di evitare polemiche. Ma non c'è stato niente dare, perché Osimhen è stato irremovibile ed è rimasto sulla sua posizione.