Retroscena Osimhen: può togliere maschera, ma la indossa per un motivo

Questa è per Victor Osimhen, scrive il quotidiano Tuttosport, la stagione migliore della sua carriera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa è per Victor Osimhen, scrive il quotidiano Tuttosport, la stagione migliore della sua carriera, anche per una continuità che non riuscì ad avere nei primi due anni di Napoli, a causa di una lussazione alla spalla e di una frattura al cranio. Di quel crac il bomber nigeriano conserva ancora il ricordo attraverso la maschera che gli mise a punto l’Ortopedia Ruggiero e che continua ad indossare, pur non avendone più bisogno. Però si sente molto più sicuro quando se la mette in faccia in tutte le partite del Napoli.