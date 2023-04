Retroscena Osimhen: voleva esserci già a Lecce, ecco chi lo ha frenato

Osimhen col Milan ci sarà. Luciano Spalletti ha sentenziato già nel ventre di San Siro, raccogliendo anche la volontà del giocatore

Victor Osimhen col Milan ci sarà. Luciano Spalletti ha sentenziato già nel ventre di San Siro, raccogliendo anche la volontà del giocatore che, riporta La Gazzetta dello Sport, già aveva chiesto di essere convocato per la partita pre-pasquale di Lecce. Chi ha frenato per il suo rientro è stato soprattutto lo staff medico e il club, preoccupati da una possibile ricaduta sugli adduttori infortunati in Africa. Ma col passare dei giorni il dolore è scomparso.