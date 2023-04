Retroscena Raspadori: Juve si mangia le mani, lo aveva sondato e poi snobbato

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a tanti la rete di Raspadori nel finale ha ricordato quella di Koulibaly

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a tanti la rete di Raspadori nel finale (a proposito, chissà se qualcuno a Torino si starà mangiando le mani per averlo sondato e poi snobbato) ha ricordato quella di Koulibaly di cinque anni fa, che diede agli azzurri l’illusione di poter riaprire la lotta tricolore. Stavolta invece l’1-0 avvicina il popolo napoletano a un sogno coltivato per tanti, troppi anni, da quando Maradona indossava quella divisa.