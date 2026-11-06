Retroscena sul ritiro: ADL voleva anticiparlo, Allegri ha preso un'altra decisione

Napoli in ritiro da oggi a Pozzuoli dopo il 4-1 contro il Porto. De Laurentiis voleva iniziare subito, ma Allegri ha ottenuto un rinvio.

Il Napoli prova a ricompattarsi dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, che ha ulteriormente aggravato una crisi già evidente nelle ultime settimane. Da questa sera gli azzurri saranno in ritiro a Pozzuoli per preparare la delicatissima sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Una decisione presa dal presidente Aurelio De Laurentiis, preoccupato non soltanto per i risultati ma anche per le tensioni emerse all'interno dello spogliatoio. Il patron avrebbe voluto anticipare il ritiro già alla giornata di ieri, subito dopo il rientro dal Portogallo, ma Massimiliano Allegri sarebbe riuscito a convincerlo a concedere alla squadra qualche ora in più.

Napoli, tensioni dopo il Porto: Allegri convince De Laurentiis a rinviare il ritiro

A ricostruire quanto accaduto è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Tensioni, accuse, rabbia e dissenso nella notte buia di Oporto. Il Napoli è in crisi di nervi oltre che di risultati, nel giorno della settima sconfitta stagionale in quattordici gare finora disputate. La partita persa per 4-1 in Portogallo ha evidenziato tutti i malumori dello spogliatoio, sempre meno unito da quanto emerge dagli ultimi episodi". Il quotidiano chiarisce poi i dettagli della decisione presidenziale: "E proprio per questo motivo il Napoli sarà da oggi in ritiro, nel solito hotel di Pozzuoli, per preparare la delicata sfida con la Lazio in programma domenica alla 12.30 al Maradona. La decisione è stata presa dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe voluto subito tutti in 'clausura' ma poi, su insistenza dello stesso tecnico toscano, si è deciso per ritrovarsi tutti stasera nella località flegrea, dopo l'arrivo ieri all'aeroporto di Salerno". Il ritiro rappresenterà dunque anche un'occasione per affrontare direttamente i malumori interni e cercare di ricostruire l'unità del gruppo prima di un appuntamento fondamentale per il cammino in campionato.