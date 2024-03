Retroscena su ADL: sabato s'è presentato a Castel Volturno per fare una promessa alla squadra

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello sport sul patron del club azzurro

Una promessa da 10 milioni di euro quella fatta da Aurelio De Laurentiis ala squadra. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello sport sul patron del club azzurro: "Sabato, il presidente si è presentato a Castel Volturno per incontrare la squadra dopo l’1-1 col Torino che ha rallentato la risalita in classifica e reso ancor più complessa la missione rimonta in ottica di un posto nella prossima Champions. E ha voluto promettere un super premio ai suoi ragazzi in caso di qualificazione al Mondiale 2025: 10 milioni di euro.

Non servivano per stimolare la squadra a cercare l’impresa in Catalogna, ma intanto Aurelio li ha messi sul piatto come segno di grande fiducia nei suoi ragazzi. De Laurentiis ha sempre creduto in questo gruppo, forse fin troppo. E adesso si aspetta un regalo dai suoi ragazzi: una notte da sogno a Barcellona, di quelle che restano nella leggenda".