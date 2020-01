Retroscena su Hamsik: telefonata a Lobotka per convincerlo a scegliere il Napoli

Marek Hamsik scende in campo per sostenere il trasferimento al Napoli di Stanislav Lobotka. Lo riferisce l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il centrocampista del Celta sia affascinato dalla possibilità di accasarsi in una squadra a lui particolarmente cara visti i trascorsi in azzurro tutt'altro che banali di Marek Hamsik, suo connazionale e idolo. Il quotidiano spiega che sia stata stata proprio una telefonata con l'ex capitano del Napoli a convincere definitivamente Lobotka che già lunedì sera era davanti alla tv per seguire la gara del Napoli contro l'Inter.