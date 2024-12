Retroscena su Kvara: questa la sua frase al dottor Canonico dopo l'infortunio

Khvicha Kvaratskhelia resterà ai box almeno fino a fine dicembre. L'esterno del Napoli ha svolto gli esami dopo l'intervento di Marusic su di lui nel finale del primo tempo contro la Lazio e ha potuto constatare di aver riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il Mattino riporta le parole del georgiano, che ha ignorato le perplessità del dottor Canonico, che gli ha prestato soccorso in campo, ripetendogli: "Non è niente, dobbiamo solo pensare a vincere. Posso giocare. Andiamo avanti, nessun problema". Un gesto da "eroe", ma che poteva costargli caro.

Il piano prevede per qualche giorno allenamenti a secco, in piscina e in palestra. Il suo manager Jugeli, insieme ai familiari del classe '99, saranno presto a Napoli per prendersi cura di lui e stargli vicino il più possibile. Possibile gli venga concesso qualche giorno di riposo a casa sua, in Georgia.