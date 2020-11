Retroscena su Milik: rottura dopo il 'no' al rinnovo, Gattuso aveva provato a fare da mediatore

"Vuole chiudere l’avventura a Napoli prima di gennaio, ma De Laurentiis ha ribadito che senza offerta adeguata andrà via a giugno". Si parla di Arek Milik sull'edizione odierna de 'Il Mattino', con il quotidiano che prova a fare il punto della situazione sull'attaccante polacco: "Certo, una presa di posizione dura che è legata non tanto ai suoi tentennamenti a dire sì alla Roma e alla Fiorentina e al suo accordo con la Juventus, quanto alla sua decisione di rifiutarsi di firmare il rinnovo del contratto lo scorso anno.

Ed è quello il momento in cui c’è stata anche la rottura con Gattuso che, come per Mertens, si era messo in mezzo, provando a mediare tra il Napoli e il polacco ma trovando in Milik un muro di gomma”.