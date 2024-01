Retroscena su Ngonge: decisivo il maxi-rilancio notturno di ADL da Riyad

Così scrive il Corriere dello Sport sul terzo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio.

"Mentre Traore faceva le visite, Adl confezionava un altro colpo. Ritagliando la sagoma del secondo protagonista del giorno: Cyril Ngonge, altro ventitreenne terribile, ala destra belga con i baffi e i fiocchi per quel che ha fatto vedere con il Verona (6 gol e 2 assist in 19 partite)". Così scrive il Corriere dello Sport sul terzo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio.

"E per quanto lo valutano da quelle parti: su di lui c’erano anche Fiorentina e Real Sociedad, ma De Laurentiis in persona ha voluto il giocatore e lo ha strappato ai concorrenti lunedì notte. Da Riyad. Con un maxi rilancio: 18 milioni più bonus e visite dietro l’angolo anche per lui, ormai (tanto che ieri s’è allenato a parte). Trattativa breve, se vogliamo, ma molto intensa: il Napoli sente di averlo in pugno, sa di dover limare e poi imbastire il viaggio di sola andata. Già: Ngonge, l’uomo delle rovesciate e dello scorpione (esibito in Eredivisie) sarà acquistato.