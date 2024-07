Retroscena su Osimhen: "È nervoso perchè vuole il Psg, Conte vive situazione surreale"

E Osi non nasconde più il suo nervosismo, la sua tensione. Anche la sua rabbia. E poco importa che in campo sorrida e scherza con i compagni.

Chiaro, c'è solo il Psg nella testa di Osimhen e guai a insinuare altro. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sul tormentone che riguarda il nigeriano: "In particolare che pur di arrivare a Big Rom venga inserito in un giro di prestiti e così via come un esubero qualsiasi. Sacrosanto. Per Conte è evidente che questa faccenda stia cominciando a diventare una seccatura, un fastidio: anche per l'atteggiamento del nigeriano che sa di dover andare via e che vuole andare via. Qui non si tratta di trattare Osimhen come un pacco (ce l'ha con il Napoli, forse) ma da parte di Calenda di mantenere fede a un impegno preso con l'ex bomber della serie A che vuole andare a Parigi.

E Osi non nasconde più il suo nervosismo, la sua tensione. Anche la sua rabbia. E poco importa che in campo sorrida e scherza con i compagni. Anche oggi non gioca, ovvio che conviene a tutti che non scenda in campo contro il Brest. Lui non vuole, il Napoli non insiste. Ma fino a quando? Il punto è: non è facile piazzare un attaccante da 12 milioni di stipendio all'anno. E a 100 milioni di euro di prezzo del cartellino. Forse, un errore rinnovare a quelle cifre, viste le difficoltà a trovare una via d'uscita. E che qui, ma qui non vuole starci: e Conte deve fare i conti con una situazione per certi versi surreale.'