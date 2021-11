Retroscena su Osimhen: uscito dal campo con le sue gambe per non spaventare parenti e amici

Un Victor Osimhen molto lucido anche dopo il tremendo impatto con Skriniar durante Inter-Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta: "Aveva capito, sul prato di San Siro, che l'incidente era grave. Ma aveva deciso di non uscire in barella ma con le sue gambe per non far preoccupare i suoi familiari e gli amici che erano a casa e che guardavano la partita in tv" scrive il quotidiano.