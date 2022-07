Retroscena sull'addio di Koulibaly - Ieri alle 16 la chiamata dell'agente ad ADL

Sul Mattino oggi in edicola i retroscena della giornata decisiva per il passaggio al Chelsea del difensore senegalese

Il giorno dell'addio di Kalidou Koulibaly. Sul Mattino oggi in edicola i retroscena della giornata decisiva per il passaggio al Chelsea del difensore senegalese: "È un triste e lungo addio iniziato ieri pomeriggio attorno alle 16, quando Fali Ramadani ha chiamato De Laurentiis per comunicargli che Koulibaly ha raggiunto l’accordo con il Chelsea e che intende andare via già ora, senza aspettare la scadenza del 2023, come un po’ tutti speravano.

In realtà è un addio che viene da lontano, dal rifiuto alla proposta di rinnovare per cinque anni e di diventare capitano e poi dirigente di questo club" spiega il quotidiano.