Retroscena Thiago Motta: una frase di ADL fece saltare la trattativa in estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima di andare su Rudi Garcia, la scorsa estate, il Napoli provò a prendere Thiago Motta per sostituire Luciano Spalletti in panchina. L'attuale allenatore del Bologna, tra le rivelazioni degli ultimi campionati, rifiutò la panchina azzurra a causa di una frase pronunciata da Aurelio De Laurentiis. A riportare il retroscena oggi è Tuttosport:

"Ci fu il contatto con Aurelio De Laurentiis ai tempi del casting post-Spalletti. Thiago non ebbe un'impressione felice e abbandonò in fretta il tavolo. Di recente proprio il presidente del Napoli ha avuto modo di raccontarla dal suo punto di vista: quando il tecnico chiese del direttore sportivo, De Laurentiis disse che c'era lui, e tanto bastava. Motta non ha più replicato, convinto che restare a Bologna sia stata la scelta giusta".