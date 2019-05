Riconoscimento per Meret: premio "Giovane promessa" della Gazzetta

Va ad Alex Meret il premio di «Giovane Promessa» del mese di maggio, iniziativa della Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette che mette sotto i riflettori i migliori U23 della Serie A, italiani e stranieri. Sulle colonne del quotidiano oggi in edicola, la rosea esalta l’annata del portiere del Napoli sottolineando come abbia dimostrato “che non si era sbagliato chi prevedeva per lui un grande futuro”.

CRESCITA - Dalla Gazzetta arrivano applausi anche per Carlo Ancelotti che “lo ha fatto crescere senza stress particolare, consentendogli di recuperare con calma dall’infortunio al braccio, capitato al secondo giorno di ritiro in Trentino, e che sembrava poteva pregiudicare il lancio del friulano”.

SFIDA - La rosea ricorda come il premio è stato vinto a febbraio da Gigio Donnarumma e già profila un duello per la porta della nazionale maggiore. Per la Gazzetta, guardando alle caratteristiche dei due portieri, la sfida può ricordare quella tra Zoff e Albertosi. Per ora Meret è pronto all’esperienza dell’Europeo Under 21.

I NUMERI - Ma d’altronde sono i numeri a consacrare il portiere friulano: tra i portieri con almeno 12 presenze stagionali, Meret è quello con la più alta percentuale di parate (81%) nei cinque maggiori campionati europei.