Ricorso Ancelotti, Auriemma su Tuttosport: "Grassani fa peso sul dialogo con Giacomelli, un precedente fa ben sperare"

Carlo Ancelotti stamattina si presenterà davanti alla Corte d'Appello per tentare di annullare la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Raffaele Auriemma, sull'edizione odierna di Tuttosport, racconta i dettagli della difesa: "E’ molto probabile che l’avvocato Grassani fondi il suo reclamo sul dialogo intercorso tra Ancelotti e Giacomelli, così come raccontato dal tecnico azzurro: «L’arbitro mi ha detto “aiutami a sistemare le cose” e gli ho risposto “ma non ti viene il dubbio che sia rigore?” E mi ha estratto il cartellino rosso». In più, ha fatto giurisprudenza il caso Mazzarri, assolto di recente proprio dalla Corte sportiva".