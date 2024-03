Ricorso Mondiale per Club? Gazzetta: "La Fifa fa capire che non ci sono basi giuridiche"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nel giorno di Barcellona-Napoli parla di Mondiale per Club, obiettivo del club di De Laurentiis

"A rendere il tutto più “avvincente” è arrivato De Laurentiis che, temendo di non qualificarsi, ha prospettato l’idea di un ricorso contro la Juve che, essendo squalificata, non avrebbe il diritto di essere in corsa. Non mancano interpreti illustri del diritto pronti a interpretare qualsiasi sfumatura del regolamento “dove si puote ciò che si vuole”, come diceva Dante, ma anche la Fifa ha fatto intendere che una pretesa del genere non avrebbe troppe basi giuridiche. E quindi deciderà il campo. Juve-Napoli, vinca chi lo merita. Arbitro il signor Barcellona della seziona catalana".