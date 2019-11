Ricorso respinto ad Ancelotti, la difesa del tecnico in aula: "Non ho insultato l'arbitro, volevo aiutarlo"

Nella giornata di ieri, prima della sconfitta dell'Olimpico, Carlo Ancelotti si era recato alla Corte d'Appello per tentare il recupero al fotofinish per la panchina, con l'annullamento della squalifica. Così non è stato, alla fine l'allenatore azzurro è stato costretto alla tribuna. E l'edizione odierna de Il Mattino spiega com'è andato il dibattimento in aula: "Tutti i segnali sono negativi, nel senso che appare fin dal giorno prima assai improbabile che venga accolto. Ma Carlo non ci sta. Spiega al collegio, che ammette il ricorso: «Io non ho insultato l'arbitro, sono entrato in campo solo per riportare la calma, per dargli una mano»".