Riecco Anguissa: c'è un dato che certifica l'importanza del suo rientro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

André-Frank Zambo Anguissa è tornato dalla Coppa d'Africa e contro l'Hellas Verona sarà quasi sicuramente titolare. Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno: "Uno spogliatoio si alimenta di leader, anche in campo c’è bisogno di riferimenti. Citando Orwell, ci sono quelli più uguali degli altri e non è un caso che Frank Zambo Anguissa dall’estate 2021 ad oggi non abbia mai saltato una gara per scelta tecnica.

Si sono avvicendati Spalletti, Garcia e Mazzarri e Anguissa è stato escluso solo per infortuni, squalifiche o per la Coppa d’Africa. A prescindere dal sistema di gioco (Mazzarri sembra orientato a confermare la difesa a tre), c’è bisogno di Anguissa sia come mezzala nel centrocampo a tre che come interno nel 3-4-2-1. Un leader come Anguissa va al di là dei sistemi di gioco adottati e Castel Volturno negli ultimi allenamenti sembra un laboratorio".