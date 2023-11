Riecco 'il vecchio flipper' al centro del villaggio: a Salerno la svolta di Lobotka?

Stan e Matteo: Lobotka e Politano sono quelli che corrono di più in casa Napoli.

Stan e Matteo: Lobotka e Politano sono quelli che corrono di più in casa Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Che non risparmiano soprattutto una corsa indietro, a chiudere un varco, ad aiutare un compagno in difficoltà. Sono questi gli uomini che fanno la differenza. Lobotka a Salerno ha confezionato il suo primo assist in campionato, con un eccellente movimento: recupero palla altissimo, con passaggio di esterno destro “no-look” a Raspadori. Pochi tocchi, tutti rapidissimi. E riecco il vecchio flipper al centro del villaggio.

Politano invece del Napoli è diventato la cerniera ideale, per la capacità che ha di correre per l’intera fascia senza mai risparmiarsi. E soprattutto senza perdere lucidità in fase conclusiva. Basta dire che con 5 gol e 3 assist in campionato ha già fatto meglio dell’intera passata stagione. Ma domani si gioca in Champions e anche qui Matteo vuole lasciare la sua griffe. Perché l’atmosfera internazionale lo esalta e aspetta sempre che Luciano Spalletti lo chiami in Nazionale".