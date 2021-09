Rimonta show, reazione straordinaria del Napoli

Un risultato che, per come è andata, non può che soddisfare gli uomini di Spalletti, soprattutto perché maturato fuori casa



TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport L'uno-due di Victor Osimhen regala al Napoli un meritatissimo pareggio in rimonta contro il Leicester. Una straordinaria reazione di carattere degli azzurri - commenta l'edizione odierna de Il Mattino -, che hanno avuto la forza di non abbattersi di fronte agli episodi negativi della serata inglese. Un risultato che, per come è andata, non può che soddisfare gli uomini di Spalletti, soprattutto perché maturato fuori casa, contro la rivale più pericolosa del girone. E pensare che, con maggiore precisione nelle conclusioni, i campani avrebbero anche potuto sbancare il King Power Stadium.