Rinnovi Callejon-Mertens: con lo spagnolo c'è l'intesa, per il belga bisognerà aspettare gennaio

Questione rinnovi da affrontre per Cristiano Giuntoli. Secondo quanto scrive 'Il Mattino' sono due i casi più spinosi da affrontare per il direttore sportivo azzurro: bisogna valutare i contratti di Mertens e Callejon, entrambi i scadenza nel 2020. Per quanto rigaurda Callejon c'è da tempo un'intesa con Quilon, suo agente, per il prolungamento di un'altra stagione. Con Mertens il discorso è più complicato perché il Napoli sul belga è in pausa di riflessione: ovvio, tutto dipende anche dalla prossima finestra di gennaio perché nel caso dovesse arrivare un'offerta importante dalla Cina o dagli Stati Uniti.