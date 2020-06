"Rinnovo e Coppa Italia, ma niente fuochi d'artificio", Mertens rimandato nelle pagelle

Non brilla nella notte del successo, forse scosso dal rinnovo tanto atteso e finalmente firmato. Dries Mertens rimanda al finale di stagione i colpi che lo hanno trasformato in "Ciro" pur dando l'anima anche sul terreno dell'Olimpico. Secondo La Gazzetta dello Sport (voto 5,5) da uno come lui "è lecito attendersi di più" mentre per il Corriere dello Sport (voto 6) una "notte senza lampi" ma comunque "votata alla sofferenza". Per Il Mattino (voto 5,5) "nessun fuoco d'artificio per festeggiare il rinnovo" e per Tuttosport (voto 5,5), visto quando fatto nelle tre gare precedenti "ci si aspettava di più". Infine per TMW (voto 5) quanto mostrato in campo è "troppo poco".

I voti di Mertens

TMW: 5 Gazzetta dello Sport: 5,5 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 5,5 Il Mattino: 5,5 TuttoNapoli: 6