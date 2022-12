Rinnovo e ingaggio raddoppiato: così il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia

Il Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, vuole premiare l'attaccante per il suo straordinario impatto avuto in maglia azzurra

Rinnovo in vista con ingaggio raddoppiato per Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, vuole premiare l'attaccante per il suo straordinario impatto avuto in maglia azzurra, ma bisognerà attendere la fine della stagione per firmare l'accordo.

"Così come Kvicha Kvaratskhelia che ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali (1,2 milioni a stagione). Il Napoli vuole, però, premiare il georgiano. Bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028 con un compenso raddoppiato".