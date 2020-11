Rinnovo Gattuso, eliminate le penali e inseriti bonus per scudetto ed Europa League: i dettagli

Manca soltanto l’ufficialità ma l’accordo c’è. Il tanto atteso rinnovo di contratto fra il Napoli e mister Gennaro Gattuso dovrebbe essere arrivato. Nella giornata di ieri, l’accordo fra il tecnico e Aurelio De Laurentiis per un prolungamento che sarà fino al 2023, quindi due anni in più rispetto alla scadenza iniziale.

I DETTAGLI - Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, da segnalare c’è un ritocco dell’ingaggio che sale da 1,4 milioni di euro a 1,9 che possono salire con bonus legati al piazzamento. Inoltre, si legge, ci sarebbe anche un premio in caso di scudetto o in caso di conquista dell’Europa League ma non ci sarà alcuna penale in caso di rescissione anticipata.