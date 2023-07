Rinnovo Kvaratskhelia, manca solo l'annuncio! I dettagli del nuovo accordo

Non ci sono complicazioni da registrare per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli.

Non ci sono complicazioni da registrare per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Tra le parti, stando a quanto ricordato oggi in edicola da Il Mattino, c'è una bozza d'accordo già da diverso tempo. La presenza di Mamuka Jugeli, l'agente della stella georgiana, nel ritiro di Dimaro è un segnale da interpretare secondo accezioni positive: il prolungamento contrattuale è sempre più vicino.

I dettagli dell'accordo

Sulle colonne del quotidiano si leggono anche le cifre del nuovo accordo, che resta soltanto da definire negli ultimi dettagli e poi ratificare. Kvaratskhelia vedrà il suo ingaggio raddoppiato, arrivando a guadagnare 2,5 milioni di euro, forse anche 3 con i bonus. La scadenza sarà spostata al 2028, con l'opzione per un ulteriore anno in favore del club. Kvara-Napoli, avanti insieme.