Rinnovo Zielinski, nodo clausola: il Napoli pensa a una cifra considerata troppo alta

Capitolo rinnovi: per Piotr Zielinski persiste il nodo della clausola rescissoria. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli vorrebbe portarla da 65 a 120 milioni, una cifra considerata troppo alta dal suo agente Bolek, questa matassa non si è ancora sciolta. Il centrocampista polacco ha il contratto attuale in scadenza nel 2021. Si continuerà a trattare.