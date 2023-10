Rinnovo Zielinski: rendimento attuale potrebbe convincere ADL ad alzare offerta per il rinnovo

Della situazione del polacco scrive così La Gazzetta dello Sport

Piotr Zielinski ed un contratto in scadenza nel 2024 che fa gola a molti club. Della situazione del polacco scrive così La Gazzetta dello Sport: "Nei mesi scorsi si era fatta avanti la Lazio, che gli avrebbe garantito lo stesso ingaggio da 3,5 milioni per i prossimi tre anni, e poi ci ha provato l’Al Ahli, promettendogliene 15 a stagione.

Nel primo caso, il mancato accordo tra club non ha consentito di approfondire; nel secondo invece la volontà del giocatore è stata predominante. In questo modo, Zielinski ha praticamente aperto alla possibilità di ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni annui, fino al 2026. Ma il rendimento tenuto finora, se dovesse essere confermato in futuro, non potrà essere sottovalutato nella stima del suo valore, che potrebbe convincere De Laurentiis a ritoccare verso l’alto la propria offerta.