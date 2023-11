Riparte la Coppa Italia, le cifre che incasseranno i club: bel bottino per chi la vince

TuttoNapoli.net

Quanto vale la vittoria della Coppa Italia? Circa 7 milioni di euro per chi alzerà la Coppa. Lo riporta Calcio e Finanza, che sottolinea come si tratti di circa 2 milioni in più rispetto ai circa 5 milioni di euro incassati invece dall’altra finalista, cifre alle quali vanno aggiunti poi gli incassi per le partite allo stadio, che soprattutto tra quarti e semifinali possono essere corposi.

Su Calcio&Finanza si legge: "Arrivare a disputare la finale della competizione garantisce già alle squadre partecipanti circa 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali). Poi c’è la finale: chi la vince guadagna circa 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni. Cifre a cui si aggiungerà il botteghino dato che le due finaliste infatti ricevono ciascuna il 45% dell’incasso complessivo (il 10% resta alla Lega), che nella passata stagione è stato pari complessivamente a circa 5,5 milioni di euro lordi".