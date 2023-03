"Ripartire insieme. Per lei", il tweet della SSCNapoli sugli applausi (reciproci) pubblico-squadra

Una sconfitta che rappresenta qualcosa di nuovo per il Napoli capolista e che non deve intaccare chiaramente tutte le certezze acquisite finora

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ripartire. Insieme. Per Lei. #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei", questo il tweet diffuso in tarda serata dal Napoli, per chiudere una giornata da archiviare al più presto, mostrando gli scatti di Di Lorenzo e compagni che applaudono i tifosi ricambiando i cori di sostegno che li invitano a reagire immediatamente. Una sconfitta che rappresenta qualcosa di nuovo per il Napoli capolista e che non deve intaccare chiaramente tutte le certezze acquisite finora in una cavalcata meravigliosa.