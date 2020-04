Ripresa allenamenti, Napoli attrezzato a Castel Volturno. Ma a molti club servirà un hotel

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega che per l'eventuale ripresa degli allenamenti, Juventus, Milan, Cagliari e Lazio hanno un centro sportivo adatto a ogni esigenza, dagli allenamenti al soggiorno. Napoli e Lecce fanno tutto in un'unica struttura, non di proprietà. Tante invece dovranno trovare un hotel: Inter, Roma, Atalanta e Parma sono a regola per i centri sportivi, non per le camere per il ritiro. In hotel sicuramente Genoa, Sampdoria, Torino, SPAL, Bologna, Sassuolo, Udinese, Hellas Verona, Fiorentina e Brescia. I viola, per esempio, hanno solo un campo e un ristorante accanto allo stadio, le Rondinelle solo i campi al Torbole Casaglia.