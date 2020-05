Ripresa del Napoli a rischio, tutto può slittare di 3-4 giorni: il motivo

Il Napoli potrebbe non radunarsi il 18 maggio per l’inizio degli allenamenti collettivi. La notizia arriva dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega i problemi logistici alla basa di un possibile slittamento delle operazioni.

Secondo il quotidiano il motivo principale è il fatto che l’hotel che ospite gli azzurri in questo momento ha diversi impiegati in cassa integrazione, dunque gli interventi necessari per ottemperare ai protocolli di sicurezza per l’emergenza Coronavirus hanno subito dei ritardi. Per ‘Il Mattino’ la data potrebbe slittare di tre-quattro giorno, se non addirittura (ipotesi ritenuta comunque remota) nella settimana successiva.