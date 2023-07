Risarcimenti Fifa per il Mondiale in Qatar: la cifra incassata dal Napoli

Il Napoli è al settimo posto: De Laurentiis ha incassato poco più di un milione di dollari dalla Fifa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un totale di 440 club calcistici di tutto il mondo ha ricevuto dalla Fifa un contributo per aver prestato i loro giocatori alle rispettive nazionali che hanno partecipato alla fase finale dei Mondiali in Qatar, per un totale di 209 milioni di dollari distribuiti. Si tratta di una quota degli introiti della Fifa per l'organizzazione del torneo. I club italiani che hanno ricevuto l'indennizzo sono 27, tra serie A e serie B, e hanno incassato in totale 18,6 milioni di dollari (dai tre milioni alla Juve ai ai 65mila dollari alla Cremonese), oltre l'11% di quanto ottenuto dalle società affiliate all'Uefa, che ha fatto la parte del leone con 275 club beneficiari e quasi 259 milioni di dollari di contributi.

Repubblica spiega che in Italia è la Juventus ad aver beneficiato di più dei contributi della Fifa con oltre 3 milioni di dollari. Seguono l’Inter (2,3 milioni) e il Milan (1,6), al quarto posto la Fiorentina (1,5), poi l’Atalanta (1,4) e il Torino. Il Napoli è al settimo posto: De Laurentiis ha incassato poco più di un milione di dollari dalla Fifa.