Riscatto immediato, ma scatta l'allarme centravanti per Milano

E sono ventiquattro. Il Napoli aggiunge un'altra vittoria al suo straordinario campionato, reagisce anche stavolta con una vittoria alla terza sconfitta rimediata contro il Milan ed avvicina prepotentemente la matematica Scudetto. La squadra di Spalletti non incanta, anzi tutt'altro, ma porta via i tre punti da un campo ostico per tutti quest'anno come quello del Lecce di Baroni, capace di aggredire per quasi un'ora di gioco prima di calare progressivamente. A complicare i piani il pari su palla inattiva di Di Francesco, ad inizio ripresa in una fase apparentemente di controllo per gli azzurri, prima dell'autogol di Gallo che spiana la squadra alla capolista mentalmente però in una di quelle giornate in cui l'obiettivo è portare a casa la vittoria col minimo sforzo. A preoccupare più che la prova è l'infortunio a Simeone che potrebbe complicare i piani per la gara storica di mercoledì.