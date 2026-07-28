Ritiro Dimaro mai così in bilico: si prova intesa per rinnovo fino al 2028

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Il ritiro del Napoli in Val di Sole si è concluso dopo undici giorni di lavoro con un clima diverso rispetto al passato. Per la prima volta nelle ultime quindici stagioni, infatti, il saluto finale è rimasto sospeso tra un semplice arrivederci e un possibile addio. Sul futuro della sede estiva degli azzurri pesa infatti la trattativa per il rinnovo dell'accordo, mentre restano da superare alcuni nodi legati alle richieste del club.

Trattativa aperta per il rinnovo del ritiro

Ospitare il Napoli richiede un notevole impegno sotto il profilo organizzativo, logistico ed economico. Il club azzurro è considerato un interlocutore particolarmente esigente. Nonostante ciò, sul tavolo c'è la possibilità di un nuovo accordo biennale e le istituzioni locali sono intenzionate a proseguire il dialogo con Aurelio De Laurentiis per mantenere il ritiro in Trentino. Restano però sullo sfondo le dichiarazioni del presidente azzurro, che nelle scorse settimane non ha risparmiato critiche. Lo riporta il quotidiano Repubblica oggi in edicola.