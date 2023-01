Rivali deluse, non è iniziato un nuovo campionato: il Napoli torna a dare lezioni di calcio

Il Napoli in una delle sue versioni migliori accelera la sua crescita progressiva dopo Genova e fa esplodere la festa al Maradona

Fonte: di Antonio Gaito

No, dopo la sosta mondiale non è iniziato un altro campionato come speravano le rivali. Il Napoli in una delle sue versioni migliori, proprio come all'inizio della stagione, accelera la sua crescita progressiva dopo Genova e fa esplodere la festa al Maradona. La sfida sentitissima alla Juventus termina ampiamente prima del 90', con gli olè dei tifosi al possesso palla prolungato del Napoli che rallenta sul 5-1 dopo aver asfaltato la squadra di Allegri mostrando chiaramente che il divario tra le due squadre era - e probabilmente è ancora - più ampio di quello numerico in classifica dopo la serie di otto vittorie della Juventus che aveva illuso i più sulla solidità dei bianconeri.

Quei due lì davanti fanno paura

Al solito Victor Osimhen, sempre più capocannoniere del campionato (e tra i top anche europei considerando la media minuti/gol), è tornato ad aggiungersi Kvicha Kvaratskhelia che ha ritrovato la velocità di gambe nel breve e di conseguenza sono tornati dribbling, sterzate e giocate d'altissima scuola in un fazzoletto: il georgiano ha propiziato il primo gol con una girata, realizzato il secondo gol, battuto l'angolo del tris e poi pennellato - con un'eleganza che è solo dei più grandi - l'assist per il quarto gol di Osimhen. Come si possono arginare Kvara e Osimhen al top della forma?

Messaggio al campionato

+10 sulla Juventus, che però anche nelle vittorie non aveva mai convinto per qualità di gioco, in attesa della risposta del Milan, con la possibilità in caso di vittoria a Salerno di girare addirittura a quota 50 punti. Al di là dell'aspetto numerico, però, la vittoria del Napoli oltre a dare ulteriore slancio ed entusiasmo agli azzurri vale anche un messaggio chiarissimo al campionato. La squadra di Spalletti dopo un po' di rodaggio è già tornata a pieni giri, ritrovando gli uomini chiave (oltre a Osimhen e Kvara anche Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo e Kim sono apparsi in netta crescita) e sarà tutt'altro che facile avvicinarla.