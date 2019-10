Rivelazioni (per ora senza riscontri) di Genny 'A Carogna: "Pressioni dalla camorra per far entrare Grava nel club"

"C'è un retroscena più spinoso, che riguarda le presunte pressioni del clan Lo Russo per ottenere dalla società l'assunzione di Gianluca Grava, a capo del settore giovanile del Napoli". Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che dedica ampio spazio alle parole di Gennaro De Tommaso, che ha scelto di diventare collaboratore di Giustizia dopo i suoi trascorsi burrascosi: "Parole al momento prive di riscontri, su cui sono al lavoro i pm della Dda di Napoli, che sono state depositate comunque dinanzi alla quarta appello, dove si celebra il processo bis a Genny la carogna. Ma partiamo dall'aspetto più delicato, quello del presunto pressing della camorra sul calcio Napoli. Il narcos pentito, tra il 2012 e il 2013, avrebbe incontrato Formisano nell'ufficio marketing del Napoli al San Paolo, dopo essere stato compulsato da due esponenti del clan Lo Russo, vale a dire Luciano Pompeo e Gennaro Palumbo. Ecco cosa avrebbe detto Genny a Formisano: 'Guarda, ci hanno mandato a chiamare dei nostri amici a cui non possiamo dire di no e ci hanno chiesto di far entrare Gianluca Grava nel settore giovanile». A questo punto il pm chiede riscontri concreti, per sapere se in quell'occasione De Tommaso avesse fatto i nomi dei due boss dei Lo Russo: 'Non facemmo i nomi (di Pompeo e Palumbo), gli dicemmo che la richiesta proveniva da persone alle quali non potevamo dire di no...». Una ricostruzione al momento del tutto priva di riscontri, respinta al mittente dai diretti interessati, a partire da Grava, pronto a difendere la sua integrità professionale.