Rivoluzione Coppa Italia? Può tornare la fase a gironi

Il consiglio della Lega Serie A che si è svolto martedì aveva come ordine del giorno una discussione sull’attuale formula della Coppa Italia e su eventuali modifiche da applicare alla competizione.

Come si legge su Tuttosport, alcune idee porterebbero la coppa nazionale al passato. Infatti, per il triennio 2024/27, si è pensato, con tutte le idee che verranno esaminate nella prossima assemblea in calendario lunedì, di tornare a una fase conclusiva della Coppa Italia che vedrebbe dei gironi all’italiana, formula usata 40-50 anni fa.