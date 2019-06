Rog prepara di nuovo la valigia: per l'addio servono 15 mln

Marko Rog pronto ad essere messo sul mercato dopo il prestito al Siviglia. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport il centrocampista croato è tra quelli destinati a lasciare Napoli in estate. Il classe ’95 ha trovato poco spazio in Spagna, ma continua ad avere diversi estimatori in giro per l’Europa. La valutazione del croato resta quella del prezzo sborsato dal Napoli per acquistarlo, ovvero una cifra vicina ai 15 milioni di euro.